Un nuovo smartphone pieghevole ideato da Samsung ha recentemente fatto la sua comparsa, purtroppo però si tratta di uno smartphone dedicato esclusivamente al mercato cinese. Il dispositivo, conosciuto come Samsung W21 5G, sta riscuotendo parecchio successo per la somiglianza al già noto Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, dal quale riprende le specifiche tecniche ma si allontana per il design e per il costo.

Samsung W21 5G: ecco le specifiche del nuovo pieghevole!

Lo smartphone Samsung W21 5G può essere definito come una nuova variante del Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Le caratteristiche in comune sono molte e riguardano le specifiche tecniche.

Il nuovo dispositivo appare infatti costituito da due display, di cui quello interno pieghevole è un pannello AMOLED da 7,6 pollici, quello esterno, invece, è un pannello SUPER AMOLED da 6,23 pollici. La fotocamera principale presenta tre sensori da 12 megapixel; quella secondaria, invece, propone due sensori da 10 megapixel ciascuno. Ad alimentare lo smartphone vi è un processore Qualcomm Snapdragon 865+ e una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 25W e compatibile con il sistema di ricarica wireless.

A distinguere il Samsung W21 5G dal Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, come già detto, è principalmente il design. Lo smartphone presenta infatti una scocca dorata e un pannello rigato abbastanza particolare.

Un’altra caratteristica differente del nuovo Samsung W21 5G riguarda il costo di lancio che, si ricorda, avverrà soltanto in Cina. In base a quanto emerso, infatti sembra che il colosso abbia intenzione di lanciare il suo smartphone a un costo che corrisponde a circa 2565,00 euro.