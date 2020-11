Xiaomi Mi 10T Pro 5G è con ottime probabilità uno dei migliori best buy di questo 2020. Un dispositivo super interessante da ogni punto di vista ma con qualche piccolo neo. Scopriamo insieme premi e difetti nella nostra recensione completa.

Materiali e desing

Il design di questo dispositivo è particolare. Sul fronte è molto simile ad altri competitors ed ad altri dispositivi targati Xiaomi, ma sul retro sorprende. All’interno della confezione di vendita, inoltre, è presente una confezione antibatterica dal design intrigante. In linea generale, comunque, il dispositivo è decisamente solido e ben costruito, anche se purtroppo è leggermente spesso per far spazio alla capiente batteria.

Le dimensioni, nello specifico sono di 165.1 x 76.4 x 9.3 mm per un peso da ben 218 grammi.

Hardware

A hardware il dispositivo è ben dotato, grazie al super processore Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 con processo costruttivo a 7 nm (Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.80 GHz Kryo 585). Prestazioni sempre al di sopra della media e senza alcun tipo di rallentamento. La GPU Adreno 650, inoltre, garantisce ottime performance anche lato gaming.

A completare il comparto vi sono una memoria RAM da 8GB LPDDR5 ed uno storage interno da 128/256 GB con memoria ultra veloce UFS 3.1.

Display

Diciamocelo chiaramente: il pannello di questo Xiaomi Mi 10T Pro 5G non è sicuramente il migliore sul mercato, ma per essere un IPS Full HD da 6.67 pollici si difende bene. Il refresh rate è impressionante 144Hz, piuttosto utile in ambito gaming ma non totalmente indispensabile. Le differenze tra i 90/120 ed i 144 Hz alla fine non sono così tanto evidenti, a differenza di quelle percepite dall’occhio umano dai 60 ai 90 Hz. Presente anche HDR10+. Luminosità con picchi di 650 nits (più che sufficiente sotto la luce diretta del sole), screen-to-body ratio dell’85.2% e densità di 395 ppi. Il pannello, infine, è protetto da un Corning Gorilla Glass di 5a generazione che non guasta mai.

Fotocamera

Il comparto fotografico è anch’esso buono, senza eccellere. Triplo sensore fotografico posteriore:

108 MP , f/1.7, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS;

, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS; 13 MP , f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm;

, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm; 5 MP, f/2.4, (macro), AF.

Qualità degli scatti buona, specialmente se con AI ma non sempre eccellente. Il sensore, inoltre, abbiamo notato fatica qualche secondo di troppo nello scattare le foto. Tuttavia, vista la cifra a cui è proposto il terminale, è il assoluto il migliore per fascia di prezzo.

















































I video sono ripresi in 8K a 30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120/240/960fps. presente stabilizzazione elettronica. La fotocamera anteriore, infine, è da 20 MP e permette scatti anche in questo caso buoni con HDR.

Sistema operativo e altre specifiche

Il sistema di impronte digitali è posto lateralmente sulla destra e sinceramente l’abbiamo trovato più comodo di quelli posti sotto al display. Quantomeno più preciso. Il terminale è dotato di Bluetooth v5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC e 5G (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA), ma non è certificato IP (no resistenza acqua e polvere).

La batteria, infine, è super capiente e ci ha permesso quasi in ogni occasione di arrivare ai due giorni di utilizzo pieno: ben 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W (0-100% in 90 minuti).

Il sistema operativo è Android 10 con la solita interfaccia Xiaomi pulita e pratica (anche se non sempre perfetta e priva di bug) – MIUI 12.0.6 (appena aggiornato con significative novità lato estetico, inizio novembre 2020). Ben ottimizzato, ma interfaccia invasiva e piena di applicazioni Xiaomi (in ogni caso valide), non sempre disinstallabili.

Conclusioni

Concludendo questo Xiaomi Mi 10T Pro 5G è senz’altro un dispositivo da prendere in serissima considerazione per l’eccellente rapporto qualità prezzo, il suo hardware d’eccezione e le sue prestazioni/funzionalità davvero ben equilibrate. Il tutto al prezzo davvero interessante di 599 euro per la variante 8/128 GB (in rete già è scontata a 569 euro) e 649 euro per la variante 8/256 GB. Tra le due, spetta a voi decidere, sulla base delle vostre esigenze di memoria. Da segnalare, un’unica pecca che potrebbe rivelarsi piuttosto fastidiosa per alcuni: peso e dimensioni non lo rendono ideale per le mani più delicate! Se, però, questo non vi scoraggia, potete essere sicuri di acquistare un ottimo smartphone!