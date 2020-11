Proprio recentemente, abbiamo parlato sul nostro sito della prima concretizzazione, almeno in via parziale, della modalità alla guida integrata in Google Assistant, la quale è stata oggetto di molte chiacchiere. Quest’ultima dovrebbe rimpiazzare in via definitiva Android Auto in futuro. La novità di cui abbiamo poc’anzi parlato è stata individuata anche in Google Maps. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Google Maps si aggiorna: Android Auto verrà col tempo sostituito

Quindi, Google Maps sembra aver ricevuto ufficialmente un nuovo aggiornamento diretto dalla sua app Android, per quanto concerne la versione 10.53.1. Quest’ultimo non pare includere novità particolari a livello pubblico, tuttavia, attraverso il suo teardown, ha fatto sì che si potesse identificare cosa potrebbe accadere in futuro.

Il team di sviluppo sta lavorando a varie novità a riguardo, ma la prima in assoluto è l’integrazione in Maps della modalità alla guida Assistant. Ecco in basso uno screenshot dell’interfaccia utente che sta sviluppando ora Google.

Ma le novità sembrano non finire qui: il team di Google Maps, infatti, sta anche lavorando per implementare una funzionalità di cambio lingua dell’interfaccia utente di Maps. La novità mirerebbe ad andare oltre la possibilità di cambiare linguaggio dell’assistente vocale di navigazione, cosa che è già a disposizione dell’utente.

C’è da specificare una cosa importante: le novità di cui stiamo attualmente parlando sono ancora in fase di sviluppo, dunque non ancora disponibili al pubblico. Al momento non è ancora chiaro quando il colosso statunitense deciderà di renderle utilizzabili a tutti. Se volete rimanere aggiornati continuate a seguirci.