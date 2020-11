Un recente trailer di lancio di Godfall, il saccheggiatore di Gearbox Publishing, conferma che l’imminente gioco di ruolo d’azione sarà esclusivo per PlayStation 5 per un periodo di sei mesi.

Tutte le novità su Godfall

Godfall verrà lanciato il 12 novembre, lo stesso giorno in cui la PlayStation 5 esce nella maggior parte delle regioni. (La console di nuova generazione di Sony verrà lanciata in tutto il mondo una settimana dopo, il 19 novembre).

Il gioco sarà un’esclusiva per console PS5 almeno fino al 12 maggio 2021, secondo la stampa fino alla fine del trailer di lancio. Godfall continuerà ad essere giocabile anche per i PC Windows, ma nessun’altra console è stata confermata.

E a proposito di PC, i requisiti minimi e consigliati per Godfall non richiederanno le GPU più all’avanguardia di Nvidia o AMD. Se hai un sistema rispettosamente potente che ha solo una manciata di anni, puoi giocare serenamente.

Bisogna avere almeno:

Sistema operativo: Windows 10

PROCESSORE: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 1600

Memoria: 12 GB

GPU: AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GTX 1060 6 GB

Gearbox e lo sviluppatore Counterplay Games non hanno specificato se Godfall verrà lanciato su Xbox Series S / Series X o su altre console. Questo segna Godfall come un gioco di lancio definitivo e un’esclusiva a breve termine. Dai un’occhiata ad altri titoli di lancio per PS5 ed esclusive qui.

Le notizie sull’esclusività di Godfall per PS5 arrivano non molto tempo dopo che Gearbox ha mostrato il gioco in una scatola di dischi per PlayStation 5. Il CEO dell’azienda Randy Pitchford lo ha definito il primo gioco fisico per PS5.