DAZN: spuntano fuori degli aggiornamenti piuttosto convenienti

DAZN, una delle piattaforme di streaming più utilizzate in Italia dopo il colosso Netflix, “regalerà”, a coloro che sapranno cogliere l’attimo, il suo servizio a prezzi decisamente stracciati in sole due occasioni. Scopriamo di cosa si tratta.

Le modalità per risparmiare sull’abbonamento annuale esistono e sono completamente legali. Come si possono risparmiare ben 6 euro al mese? (Da 9,99 euro al mese a soli 4 euro).

DAZN: quali sono i due metodi completamente legali per avere l’abbonamento ad un prezzo scontato?

Il primo metodo di cui possiamo servirci è quello inerente l’attivazione dell’offerta tramite l’invito dei propri amici. Il procedimento è molto semplice. Si dovrà inviare agli amici prescelti per la condivisione un link generato sulla pagina della vostra utenza online. Se il vostro amico accetterà il servizio seguendo le linee guida presenti online, potrete accedere ad un mese di streaming gratis. Per giunta, avrete la possibilità di ripetere lo stesso procedimento per ben 4 volte fino ad avere 40 euro di risparmio.

La seconda modalità invece consiste nell’acquistare un voucher annuale che vale ben 99,99 euro in cambio della visione di 12 mesi di streaming DAZN. Il risparmio tramite questo metodo è assicurato: il costo mensile sarà di 8,33 euro. Si risparmieranno così ben due mesi in un ciclo annuale. Ma non finisce qui: la stessa DAZN ha dichiarato che sarà possibile condividere l’abbonamento su ben sei dispositivi, di cui due in contemporanea.

Pertanto, se dividete l’abbonamento con il vostro migliore amico, potrete andare a risparmiare ancora il 50% arrivando a risparmiare una somma leggermente superiore ai 4 euro al mese.