Coop e Ipercoop aprono le porte dei propri negozi ad un volantino che vuole avvicinarsi il più possibile alle ottime proposte dei rivenditori storici del mondo dell’elettronica, per questo motivo al suo interno troveremo ottimi sconti dai prezzi veramente accattivanti.

La campagna promozionale dell’articolo è fruibile in ogni punto vendita in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari. Il cliente che vorrà approfittare degli stessi identici prezzi dovrà recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di accedervi direttamente dal sito ufficiale. In alcune occasioni il prodotto potrebbe essere distribuito sottoforma di SottoCosto, per questo motivo le scorte potrebbero risultare limitate.

Coop e Ipercoop: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi del volantino Coop e Ipercoop si focalizzano sostanzialmente su un singolo prodotto, più precisamente lo smartphone Samsung Galaxy A40, ufficialmente in vendita nel periodo corrente a 179 euro.

Il punto forte del modello in questione è sicuramente rappresentato dal display, un bellissimo, ed ampissimo, superAMOLED da 5,9 pollici, decisamente in grado di rispettare perfettamente tutte le tonalità dei colori, e migliore di un qualsiasi IPS LCD attualmente disponibile sul mercato. L’handicap è forse dettato dal comparto fotografico non propriamente all’altezza della situazione, solamente 2 sensori nella parte inferiore sono pochi per un terminale che avrebbe potuto dare di più.

Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Coop e Ipercoop, non possiamo che indirizzarvi direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordandone la disponibilità esclusiva nei punti vendita in Italia.