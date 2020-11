Carrefour lascia letteralmente a bocca aperta gli utenti con il lancio di una campagna promozionale attiva ovunque sul territorio nazionale, che si basa quasi interamente sulla meccanica del SottoCosto.

Per cercare di contrastare le crescenti, ed interessanti, offerte di Euronics, Esselunga o similari, Carrefour ha pensato di puntare tutto su un numero ridotto di prodotti in promozione, proponendoli a prezzi quasi mai visti in Italia. Data la natura della campagna, ci teniamo a sottolineare che gli acquisti dovranno essere completati in negozio il prima possibile, poiché le scorte sono estremamente limitate.

Carrefour: tantissimi sconti alla portata di ogni utente

Le offerte del volantino Carrefour sono davvero assurde, a partire dall’ottimo prezzo che l’azienda ha deciso di applicare su uno smartphone appartenente alla fascia media, ma considerato come il più rapido punto d’accesso all’ecosistema dell’azienda di Cupertino, stiamo parlando ovviamente dell’Apple iPhone SE 2020. L’utente interessato, infatti, dovrà pagare solamente 429 euro per il suo acquisto.

In caso contrario sono stati inclusi alcuni dispositivi Android ancora più economici, quindi appartenenti alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, del calibro di Xiaomi Redmi Note 8T (la versione del 2019) o Xiaomi Redmi 8A. Il loro prezzo non supera i 139 euro e sono da consigliare solamente a coloro che vogliono davvero spendere il meno possibile, senza pretendere più di tanto.

Il volantino Carrefour lo abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo per maggiori informazioni in merito.