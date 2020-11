Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda le auto elettriche . Iniziamo col dire che il famoso di automobili inglese Bentley ha presentato il suo piano strategico Beyond100 . Tutto ciò all’interno di un evento che si è tenuto interamente in streaming per rispettare le norme anti-contagio . Il piano, in sostanza, consiste nell’elettrificazione di tutte le sue vetture da qui a 10 anni. Infatti, proprio a seguito di questa decisione, dal 2030 in poi solo auto elettriche .

Invece, nel 2025, dovrebbe debuttare la prima vettura completamente elettrica. Il marchio inglese ci ha tenuto a precisare anche che sta lavorando ad una vera e propria famiglia di auto vetture di questo tipo. Non sono però stati condivisi ulteriori dettagli in merito. Come accennato prima, tutti i veicoli saranno qualitativamente molto alti ed estremamente lussuosi.

Il piano Beyond100 non riguarderà solo le automobili. Il costruttore inglese punta infatti a diventare carbon neutral dal 2030. La fabbrica mira a ridurre sensibilmente l’impatto ambientale della sua fabbrica di Crewe fino al 75% in meno rispetto agli scorsi 10 anni. Un progetto che ha davvero dell’ambizioso ma che non fermerà di certo un marchio così importante come Bentley.