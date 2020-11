In questi ultimi anni abbiamo assistito, nel campo dell’intrattenimento, ad una vera e propria ascesa al potere da parte delle serie TV, esse infatti, grazie all’aiuto delle piattaforme di Streaming come Netflix e Prime Video, sono riuscite a raggiungere una fetta di utenti incredibile, arrivando a guadagnarsi il podio tra i contenuti maggiormente guardati.

Ovviamente all’interno dei vari cataloghi sono presenti numerosi titoli, alcuni dei quali hanno guadagnato a pieno titolo l’aggettivo di best seller, cosa che ovviamente, in caso di arrivo di una nuova stagione, porta al suo completo esaurimento in pochissimo tempo, rendendo dunque l’attesa per l’arrivo di una nuova season un punto rovente.

Se quindi siete in uno di quei periodi morti in cui non avete una serie best da guardare, eccovi 3 serie TV che sapranno conquistarvi senza problemi.

Fringe, Merlin e Mr Robot

Partiamo parlando di Fringe, la nota serie girata dal genio J.J. Abrams basa le proprie vicende su un’ossatura poliziesca incorniciata da una ben camuffata trama fantascientifica, i protagonisti, il detective Dunham e i due ricercatori Walter e Peter Bishop, si trovano a dover affrontare una serie di casi che altro non fanno se non da anticamera a qualcosa di più grande.

Passiamo ora a Merlin, la serie in questione narra le vicende del mago Merlino al fianco di re Artù, il tutto ovviamente in chiave rimodernata, i personaggi sono infatti trasfigurati in due giovani ragazzi che vivono un’amicizia impossibile a causa delle leggi in vigore all’epoca, la serie saprà conquistarvi grazie all’evoluzione dei personaggi e dei loro rapporti.

Arriviamo ora a Mr Robot, se cercate una serie arrovellante e che sappia intrigarvi queste è quella che cercate, essa narra le vicende di un ragazzo che di giorno lavora come impiegato in un’azienda mentre la notte si trasforma in un hacker pronto a cambiare il mondo, essa si incentra sulle dinamiche psichiche del protagonista i cui disagi spesso portano chi guarda a porsi domande sulla società, davvero avvincente.