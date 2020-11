C’è sempre grande interesse e curiosità su quelle che possono essere le novità di WhatsApp per il futuro a medio e lungo termine. In queste ultime settimane, gli sviluppatori della chat già hanno anticipato al pubblico alcune piccole funzioni che entreranno a far parte della chat nelle prossime settimane. Tra tutte, spicca lo strumento per l’autodistruzione dei messaggi già inviati.

WhatsApp ed il 2021 da incubo per gli utenti con l’arrivo delle pubblicità

Le prospettive che guardano al 2021, purtroppo, porteranno anche un upgrade molto discusso, che sicuramente non farà piacere al pubblico. WhatsApp è infatti pronta ad introdurre le pubblicità sulla chat.

Il modello preso in analisi dalla piattaforma di messaggistica dovrebbe essere molto simile a quella di altri social network. Come per Instagram e per Facebook, anche su WhatsApp la presenza delle pubblicità sarebbe quasi esclusiva per la sezione delle Storie.

Come anticipato, quest’aggiornamento diventerà operativo per gli utenti dai primi mesi del 2021. Ricordiamo che l’approdo degli annunci commerciali sulla chat era già programmato per lo scorso Febbraio 2020, quando a sorpresa gli sviluppatori optarono per un rinvio.

Le polemiche come al solito in queste occasioni non sono mancate. Ad essere maggiormente critico verso questa scelta di WhatsApp è il pubblico della prima ora. Agli sviluppatori viene data la colpa di snaturare in qualche modo il servizio di messaggistica.

Dall’altro fronte, il gruppo lavoro di WhatsApp si difende sottolineando che la presenza degli annunci commerciali interesserà solo la sezione delle Storie e non le conversazioni private o i gruppi dei singoli utenti.