Vodafone fa tremare letteralmente Iliad e TIM con il lancio di una promozione assolutamente speciale, la perfetta soluzione per l’utente che vuole godere di ottimi contenuti al giusto prezzo finale di vendita.

Il suo nome è Special Unlimited, nasce per essere attivata esclusivamente da una ridotta porzione di consumatori sul territorio italiano, più precisamente gli uscenti da TIM o da uno dei due MVNO coinvolti, quali sono CoopVoce e Tiscali. La portabilità è obbligatoria, come anche l’acquisto della nuova SIM ricaricabile dell’operatore in red, al costo fisso di 10 euro; in aggiunta alla suddetta cifra, l’utente dovrà apporre anche 5 euro, necessari appunto per la promozione in sé.

L’attivazione risulta essere possibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza possibilità di accedervi online sul sito ufficiale. Inoltre, a differenza di quanto accade presso altre aziende, in questo caso non è previsto alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, sarà possibile recedere dal contratto in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi di sorta.

Vodafone: la promozione è assurda

Tutto questo per spendere soli 9,99 euro al mese, e godere nel contempo di 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS illimitati da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il canone mensile dovrà essere versato direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza, Vodafone promette di non attuare rimodulazioni contrattuali nelle 24 settimane successive alla data di attivazione.

Al momento non è stata comunicata una data limite entro la quale attivarla.