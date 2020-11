SkyQ come ben sappiamo è una famiglia di set-top-Box satellitari ad altissime prestazioni offerto da Sky previa sottoscrizione di un abbonamento, esso offre numerosissime funzionalità, gode di una porta ethernet per la connessione a internet e di un Hard Disk da 2Tb per consentirvi di salvare i vostri contenuti preferiti.

Ovviamente l’interfaccia che presenta gode di numerose funzionalità offerte da Sky per la fruizione in modo interattivo di tutti i contenuti trasmessi, i quali grazie alla copertura satellitare non soffrono di interferenze ma anzi viaggiano ad una qualità incredibile.

Ovviamente a bordo è presente un sistema operativo che gestisce il tutto ed è in costante aggiornamento, upgrades che ovviamente ogni volta portano con loro delle nuove funzionalità, vediamo insieme le ultime.

L’app Live Calcio si arricchisce

A quanto pare Sky ha deciso di dare un netto miglioramento all’app Sky Calcio, introducendo delle features molto interessanti, vediamo insieme quali: