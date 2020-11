Per Pokémon GO sembrano esserci dei nuovi e importanti aggiornamenti. Sono state scovate dai dataminers di PokeMiners delle novità interessanti, le quali Niantic ha in serbo per tutti gli utenti per il suo titolo mobile. Attenendoci ai dati emersi dai leak, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’aggiornamento 0.191.0 di Pokémon GO. I cambiamenti nel gioco saranno tanti, scopriamoli di seguito.

Pokémon GO: HOME, le Lotte GO e cambiamenti nel Pokédex

Per trasferire i Pokémon su Pokémon HOME , avremo bisogno di uno strumento apposito, il quale consumerà una certa quantità di energia per il trasferimento;

, avremo bisogno di uno strumento apposito, il quale consumerà una certa quantità di energia per il trasferimento; Il trasferimento dei Pokémon potrà avvenire in maniera unidirezionale , ossia da GO a Home, non viceversa;

, ossia da GO a Home, non viceversa; Non ci potrà essere il trasferimento di Pokémon Ombra , Pokémon in costume , Pokémon Megaevoluti e Pokémon impegnati nelle Palestre ;

, Pokémon , Pokémon e Pokémon impegnati nelle ; In base al Pokémon scelto, potrebbe variare il costo in energia per il trasferimento del Pokémon stesso.

Niantic, invece, per quanto concerne le Lotte GO, ha deciso di tener conto dei feedback degli utenti al fine di apportare dei miglioramenti significativi:

Per consentire un cambio più rapido, durante le battaglie i Pokémon della squadra avversaria saranno visualizzati nella parte alta dello schermo , insieme ai dati sui PS dei Pokémon;

, insieme ai dati sui PS dei Pokémon; Prima che incomincia la battaglia si potranno vedere le mosse, i PS e il tipo del Pokémon. Una pressione prolungata sopra il Pokémon che andremo a selezionare permetterà quest’azione.

Nel codice di gioco sono stati scovati i dati dei Pokémon di sesta generazione. Con l’aggiornamento in arrivo, inoltre, verranno introdotte alcuni miglioramenti sulla ricerca nel Pokédex. Ad esempio, dalla schermata di un Pokémon sarà possibile accedere alla voce nel Pokédex e viceversa.

Livello allenatore oltre al 40 e nuovi premi in arrivo

I giocatori che arrivano a livello 40, al momento, non possono avanzare. Tuttavia, con il nuovo aggiornamento questa limitazione verrà eliminata. Non è ancora chiaro se per aumentare di livello sarà necessario compiere alcune missioni. Per quanto concerne Caramella Rara XL, non ci sono ancora notizie su di essa, a parte che forse si potrà ottenere iniziando dalla Caramella Rara base. Inoltre, avremo alcuni nuovi interessanti premi:

Raggiungimento del livello 40;

Raggiungimento obiettivi stagionali;

Numero di Raid effettuati con amici;

Pokémon catturati grazie a una Esca;

Numero di Boss sconfitti nei Raid.

