Passa a Vodafone: quali promozioni ci aspettano per il mese di novembre?

È arrivato il momento di aderire alle promozioni di Passa a Vodafone. Perché? La famosa compagnia telefonica ha in programma una serie di offerte imperdibili in vista della fine dell’anno con minuti senza limiti e giga per navigare. Queste sono destinate a tutti gli utenti che hanno intenzione di passare a Vodafone da TIM, Wind, Tre, iliad e altri operatori.

Novembre 2020 vedrà come protagoniste le tariffe Infinito (di diversi tagli e fasce di prezzo consultabili sul sito) e anche le nuove Giga Speed con piani tariffari più convenienti.

Passa a Vodafone: Infinito, Infinito Gold e Infinito Black Edition

Vodafone per l’entrata del nuovo mese ha deciso di inserire tre nuove offerte attivabili tramite il sito ufficiale. Scopriamo insieme cosa propongono le nuove tariffe del mese:

Infinito – minuti, sms e giga senza limiti, 1000 minuti extra UE, 1 giga di Roaming extra UE a 24,99 euro al mese con Smart Pay (5G a velocità massima di 2mbps);

– minuti, sms e giga senza limiti, 1000 minuti extra UE, 1 giga di Roaming extra UE a al mese con Smart Pay (5G a velocità massima di 2mbps); Infinito Gold Edition – restano gli stessi infiniti minuti, sms e giga ma ci sarà una crescita di giga di Roaming extra UE, 2, e la velocità 5G che sale a 10 mbps a 29,99 euro al mese con Smart Pay;

– restano gli stessi infiniti minuti, sms e giga ma ci sarà una crescita di giga di Roaming extra UE, 2, e la velocità 5G che sale a 10 mbps a al mese con Smart Pay; ” Black Edition – minuti, sms e giga senza senza limiti, 5 GB di Roaming extra UE, 12 mesi di Now TV gratis, internet 5G a velocità massima al prezzo di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Vodafone propone anche una speciale tariffa denominata Special Giga 70+30. In essa sono previsti minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobile, 1000 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati a 9,99 uro al mese (prezzo fisso per due anni senza il rischio di incorrere in rimodulazioni).