Dopo svariate indiscrezioni, il produttore cinese Oppo ha aggiornato il suo catalogo di smartphone dotati del supporto al 5G e ha infatti presentato in veste ufficiale il nuovo Oppo K7x. Quest’ultimo, in particolare, si caratterizza per una buona scheda tecnica ad un prezzo decisamente interessante, pari a circa 190 euro al cambio attuale.

Oppo K7x ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

L’aspetto estetico del nuovo smartphone a marchio Oppo è composto da un display con un punch hole laterale e da quattro fotocamere poste in alto a sinistra nella ormai iconica zona rettangolare. Trovandoci nella fascia di prezzo di circa 200 euro, abbiamo su questo device uno schermo con tecnologia LCD IPS con una diagonale pari a 6.5 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. L’azienda non ha però voluto rinunciare ad un elevato refresh rate del display, che è pari a 90Hz, ed è inoltre presente una luminosità massima pari a 600 nits.

Il cuore pulsante dello smartphone è il SoC MediaTek Dimensity 720 e, come già accennato, è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. In accoppiata, è presente un unico taglio di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage di tipo UFS 2.1. Il modulo fotografico è invece composto da quattro sensori fotografici rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel (di cui un sensore grandangolare). Il resto della scheda tecnica comprende il jack audio per le cuffie, il Bluetooth 5.0, la porta di ricarica USB Type C e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo K7x per il momento sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese nelle colorazioni Black Mirror e Blue Shadow. Il suo prezzo di vendita, come già accennato, è di circa 190 euro al cambio.