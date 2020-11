Le vendite digitali sono ormai la fetta più grande delle vendite per i produttori di smartphone. Durante questa pandemia è stato sottolineato ancora di più questo aspetto, ma, detto questo, c’è comunque un aspetto importante nei negozi fisici. Quest’ultimi servono come punto di riferimento al cliente e per questo saranno sempre importanti. OnePlus lo sa tanto che ha appena aperto il suo più grande negozio experience di sempre.

Difficile tradurlo in italiano, ma si tratta di quegli store pensati per far vivere un’esperienza, appunto, unica al consumatore. Di solito girano intorno ai prodotti top di gamma, come è anche in questo caso. Si trova in India, il secondo mercato più grande per quanto riguarda gli smartphone, mercato in cui OnePlus vuole ritagliarsi una grossa fetta.

OnePlus: il nuovo negozio experience

La compagnia cinese ha scelto un design quasi minimale, semplicistico che dovrebbe riflettere la loro strategia per quanto riguarda gli smartphone, ovvero un design senza orpelli. I muri sono di semplice mattoni, un’altra analogia che riguarda la comunità stabile digitale del marchio, un vanto di OnePlus che di certo non nasconde. Come detto, si trova in India, a Hyderabad per essere più precisi. Compre un’area di 1.500 metri quadrati e il suo nome è Nizam Palace.

Ready your 💕. OnePlus' largest store in the world – The #OnePlusNizamPalace is opening its doors in Hyderabad. Join the Live Stream now, as the curtains only open with your Hearts ♥️ on the stream in a first of its kind reveal. Don’t miss this.👇https://t.co/NE0Dd3aXLI — OnePlus India (@OnePlus_IN) November 4, 2020

Attualmente è pensato per pubblicizzare l’ultima ammiraglia arrivata sul mercato, OnePlus 8T, e questo grazie alle pareti LED che mostrano una presentazione ad hoc. Aspetto importante è che potrebbe trattarsi di uno di tanti nuovi negozi che la compagnia ha intenzione di aprire, soprattutto in India.