Microsoft è sulla buona strada per portare alcune fantastiche nuove funzionalità a Microsoft Teams, migliorando costantemente l’esperienza utente sull’app. Ora, sul web si segnala che le chat di gruppo saranno presto in grado di ospitare fino a 1000 partecipanti.

Il nuovo aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a novembre e aumenterà l’attuale limite di 300 persone di Microsoft Teams in una chiamata. Questo limite attuale potrebbe non essere sufficiente per le organizzazioni che desiderano avere una videoconferenza a livello aziendale e il nuovo aggiornamento sarà vantaggioso in questi termini.

Microsoft Teams, il limite sarà di 20000 spettatori

Gli attuali concorrenti di Microsoft Teams, che offrono soluzioni di collaborazione per le aziende che lavorano in remoto, sono Cisco Webex e Zoom, che hanno attratto molti utenti negli ultimi mesi. Oltre ad aumentare il numero di partecipanti a una chiamata, Microsoft ha anche affermato che le presentazioni avranno un limite aumentato di 20.000 spettatori a partire da gennaio 2021. Inoltre, gli utenti di Teams potranno ospitare fino a 50 eventi contemporaneamente.

La scorsa settimana, Microsoft ha aggiunto una nuova opzione che ti consente di disattivare le fastidiose anteprime dei messaggi e ora il gigante della tecnologia dice che sta lavorando a un’altra importante funzionalità chiamata “risposte quotate”. L’amministratore del forum UserVoice di Microsoft ha confermato che Teams per il desktop consentirà presto agli utenti di citare e rispondere a un particolare messaggio. Questa funzione è già disponibile sui dispositivi mobili, ma al momento non è disponibile sui desktop per alcuni motivi.

Questa è la seconda volta che Microsoft ha confermato che stanno lavorando al supporto delle risposte citate, ma una data di rilascio non è ancora disponibile.