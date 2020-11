All’interno del catalogo Netflix, sono presenti tantissimi programmi. Film, serie TV e documentari, che hanno avuto immenso successo. Essendo un catalogo molto variegato, è stato in grado di attrarre un tipo di pubblico piuttosto vario. A questo proposito vi proponiamo tre serie TV tutte diverse tra loro. Stiamo parlando di Lucifer, Stranger Things e You, tutte molto quotate sulla piattaforma.

Lucifer, Stranger Things e You, quali sono le ultime notizie a riguardo

Il percorso travagliato di Lucifer, è ormai noto ai più. La serie è stata cancellata e riconfermate diverse volte anche grazie all’insistenza dei fan. Ad agosto la piattaforma ha finalmente ospitato la prima parte della quinta e ultima stagione della serie. A causa del Covid, attualmente è impossibile stabilire quando sarà possibile vedere la seconda parte.

Veniamo invece a Stranger Things. La serie è arrivata alla sua quarta stagione. Se non fosse stato per l’emergenza Covid, quest’ultima sarebbe stata già pubblicata su Netflix da molto tempo. Purtroppo per ragioni di sicurezza, le riprese si sono fermate per molto tempo. Recentemente però, il cast ha ricominciato a girare. Conoscere la data di uscita però, è attualmente impossibile.

Parliamo infine di You. Questa serie, basata su un omonimo racconto che narra di un’ossessione di uno stalker nei confronti di una ragazza, è in attesa della terza stagione. Per i motivi sopra citati, non siamo in grado di dire con precisione la data di uscita, Ciò che sappiamo però, è che la prossima stagione è stata già confermata. Seguiteci per altri aggiornamenti.