Iliad prosegue la sua incessante marcia di successo nel campo della telefonia mobile italiana. Il provider ha oramai un bacino di utenti molto ben consolidato, con oltre sette milioni di schede SIM attivate nel corso di questi ultimi due anni.

Il vero e grande punto di forza di Iliad è rappresentato dalla presenza di iniziative low cost che comprendono minuti, SMS e Giga internet. Nonostante la fortuna delle sue tariffe, però, Iliad non è esente da alcune anomalie. Ad esempio, sul negozio virtuale Google Play Store ancora non è possibile scaricare un’app ufficiale.

Iliad ed Android, ai clienti manca l’app ufficiale su smartphone

Tanti utenti di Android, anche nel corso delle ultime settimane, hanno evidenziato questa grande e vistosa anomalia. A differenza di altri gestori, Iliad ancora non garantisce al pubblico questo servizio strategico. L’unico modo per poter gestire il proprio profilo è vincolato alle pagine dell’area personale sul sito ufficiale dell’operatore.

Per i prossimi mesi e nella fattispecie per il 2021, molti clienti di Iliad si attendono novità relative ad un possibile roll out dell’app. Tuttavia, ad oggi, non emergono progetti o indiscrezioni che lasciano pensare a questo sviluppo per gli abbonati con Android.

Ricordiamo che per i clienti con Android vi è anche una seconda notizia non proprio positiva. Sino a qualche mese fa, proprio su Google Play Store, erano disponibili alcune app parallele per la gestione intermediaria del proprio profilo Iliad. La maggior parte di queste app ora non è più presente sul negozio virtuale: tra queste anche Area Personale.