Il mese di novembre è da sempre ricco di numerose promozioni e offerte presso i vari store e e-commerce dovute al così noto Black Friday. Per prepararsi a questa giornata, numerose aziende e negozi si preparano per attirare l’attenzione di tanti utenti e il noto store online Ebay, in particolare, ha reso disponibili numerosi codici sconto da 5 e 10 euro.

Codici sconto su Ebay da 5 a 10 euro spendibili tra novembre e dicembre 2020

Come già accennato, il noto store online Ebay si sta preparando all’arrivo del Black Friday e, come promozioni, ha reso disponibili in questi giorni svariati codici. Nello specifico, fino al prossimo 15 novembre 2020 e 31 dicembre 2020 ogni utente potrà usufruire di due buoni dal valore rispettivamente pari a 5 e 10 euro ma non solo. Sarà infatti possibile sfruttare il codice sconto di 5 euro per ben tre volte per ogni utente, anche se sarà necessaria una spesa minima di 30 euro. Il codice sconto di 10 euro, invece, si potrà utilizzare per ben 5 volte. Ovviamente, si potranno utilizzare questi sconti soltanto su determinati prodotti selezionati, tra i quali molti appartenenti alla categorie gaming e tech. Di seguito vi ricapitoliamo meglio i termini e le condizioni dei due codici così come riportato sul sito web ufficiale.