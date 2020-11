Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad avvicinarsi all’Olimpo della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale assolutamente degna di nota, un volantino attivo su tutto il territorio nazionale, tramite il quale l’utente potrà davvero sperare di risparmiare.

Ogni singolo utente che vorrà approfittare dei prezzi elencati nel nostro articolo, deve ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. A differenza dei volantino Bennet e Carrefour, in questo caso non parliamo di un SottoCosto, di conseguenza il quantitativo di scorte distribuite non dovrebbe rappresentare un problema.

I codici sconto Amazon sono tutti sul nostro canale Telegram, scopriteli gratis a questo link.

Coop e Ipercoop: queste offerte sono incredibili

Il volantino Coop e Ipercoop ripercorre quelle che sono le richieste del momento, ovvero soluzioni economiche per le quali gli utenti sono disposti a spendere davvero sempre di meno. Per questo motivo l’azienda ha deciso di puntare forte su uno smartphone di fascia bassa, più precisamente il Samsung Galaxy A40, in vendita a soli 179 euro.

Le specifiche che caratterizzano tale dispositivo sono la batteria e soprattutto il display; a cifre cosi basse è quasi impossibile pensare di mettere le mani su un ampio pannello, per la precisione da 5,9 pollici, superAMOLED, in grado di rispettare fedelmente tutte le tonalità dei colori.

Il volantino racchiude infine anche altri sconti abbastanza interessanti ed alla portata di ogni consumatore, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire le pagine sul sito ufficiale.