L’occasione per Comet è incredibile, gli utenti possono accedere a tantissimi sconti speciali con i quali riuscire ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale a prezzi veramente convenienti.

Il volantino reso disponibile nel periodo corrente, come era lecito immaginarsi, è attivo su tutto il territorio nazionale, oltre che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Solamente in questo secondo caso, il cliente ha la possibilità di richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa effettuata sia di almeno 49 euro (senza limitazioni particolari sulle categorie merceologiche).

Comet: il volantino è assurdo, tantissimi sconti per tutti

Per gli utenti che vogliono avvicinarsi alla fascia alta del mondo Android, ecco arrivare un’occasione speciale, il Samsung Galaxy S20+ è in promozione a soli 849 euro, un ottimo prezzo per un dispositivo che promette prestazioni elevatissime.

Volendo invece risparmiare leggermente, è possibile optare per il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone in vendita oggi a 599 euro, e caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, in netta contrapposizione con il solito Exynos a cui siamo solitamente abituati in Italia (e in Europa).

Naturalmente il volantino Comet non limita le possibili scelte anche appartenenti a categorie merceologiche differenti, infatti sarà possibile mettere le mani su televisori, notebook, elettrodomestici o quant’altro, tutti a prezzi fortemente scontati rispetto al listino originario. Per approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale potete fare affidamento direttamente sul volantino che trovate elencato qui sul sito ufficiale.