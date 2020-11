Bitcoin è ancora tutt’oggi al centro di numerose critiche, ma, nonostante ciò, il fenomeno sta riscuotendo un successo sempre maggiore. Infatti, nel 2019, è stato uno dei metodi di pagamento maggiormente utilizzati insieme a PayPal e PostePay per gli acquisti online. C’è anche un’altra buona notizia per chi usa Bitcoin: arriva la partnership tra la piattaforma di exchange per criptovalute Young e viacash. Questa, fondamentalmente, consentirà un nuovo metodo di ricarica per i conti exchange.

Da oggi, c’è una novità per tutti i clienti Young: potranno acquisire Bitcoin in modo ancor più semplice e veloce, avendo la possibilità di ricaricare il proprio conto direttamente alla cassa del supermercato, il quale dovrà essere ovviamente convenzionato. Andrea Ferrero, CEO di Young, punta molto su questo aspetto, ed ha inoltre dichiarato:

“Per molte persone, ricaricare il proprio conto alla cassa del supermercato mentre fanno la spesa risulta più semplice ed immediato rispetto a trasferire fondi online, specialmente se sono investitori alle prime armi”.