App pericolose su Android: altre 21 app da cancellare subito

App pericolose su Android: cancella subito questi virus

Nonostante la maggior parte di queste app siano state eliminate dal Play Store di Google per device Android, non è affatto improbabile che tu non le abbia installate già qualche tempo fa e sono rimasti sul tuo cellulare.

In questo caso, il virus in questione è l’adware. Si chiama HiddenAds, che di fatto satura il tuo smartphone di pubblicità invasiva, la quale ti ritrovi anche al di fuori delle stesse applicazioni. Questi virus solitamente si nascondono dietro a dei giochi che all’apparenza sono innocenti e divertenti, ma in realtà lo scopo è proprio quello di farli scaricare ai bambini.

Gli esperti di sicurezza di Avast hanno scoperto gli HiddenAds nascosti in queste applicazioni. Ecco di seguito l’elenco completo delle app:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – New

Assasin Legend – 2020 New

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Rotate Shape

Jump Jump

Sway Man

Dessert Against

Cream Trip – New

Props Rescue

Qui puoi trovare un file con i link alle applicazioni: così, se hai ancora dubbi, puoi controllare nello specifico con quali app hai a che fare.