In questi mesi WindTre ha alternato numerose promozioni per i suoi utenti. Il provider arancione si è impegnato in maniera costante per offrire sempre la migliore soluzione a tutti i possibili clienti interessati ad effettuare la portabilità del numero da Iliad o da TIM. Anche in questo Novembre vi è un’occasione speciale per alcuni potenziali abbonati.

WindTre, la migliore tariffa per gli utenti prevede minuti e 70 Giga

In alcune città della nazione WindTre rilancia la promozione Go 70 Fire+. Gli utenti che sottoscriveranno questa ricaricabile avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con l’opzione di 70 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il costo da pagare per il rinnovo della promozione è di soli 6,99 euro con l’aggiunta di 10 euro una tantum per l’attivazione della SIM.

A differenza di altre iniziative, la Wind Go 70 Fire+ si configura come una promozione in Limited Edition. Come già accennato, quindi, la disponibilità della tariffa non è omogenea su tutto il suolo nazionale, ma concentrata solo in alcune città.

I clienti che optano per WindTre Go 70 Fire+ dovranno necessariamente richiedere la portabilità della linea da altro operatore. In questo senso, quindi, la proposta del gestore è valida solo per gli attuali clienti di Iliad, TIM, Vodafone o di operatori virtuali.

E’ bene ricordare che WindTre Go 70 Fire+ non può essere in alcun modo attivata con l’ausilio del sito ufficiale. Per l’attivazione, quindi, gli utenti dovranno recarsi preventivamente in uno store del gruppo sul suolo nazionale.