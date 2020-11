Il MiSE, Acronimo che sta per Ministero dello Sviluppo Economico, ha ideato un progetto in collaborazione con Infratel. Questa iniziativa intende realizzare una rete di WiFi gratis, fruibile in tutto il territorio italiano. Questo progetto ha il nome di Piazza Italia Wifi e prevede che tutti i contribuenti possano usufruirne gratuitamente.

All’inizio del 2019, è stata Infratel Italia a sviluppare i lavori della rete. Successivamente, TIM ha ultimato i lavori per poi rimanere convenzionati con Consip LAN per alcuni comuni e successivamente per quelli con oltre i 2000 abitanti. A partire da Marzo 2020, il governo ha deciso di estendere il progetto anche alle strutture sanitarie e ospedaliere, con il proposito di installare più di 5000 hotspot gratuiti.

Piazza Italia WiFi, ecco quali sono le novità oggi

Progetto prevede l’istallazione di una serie di hotspot dislocati in tutto il Comune, e una rete Wi-Fi gratuita, con la velocità massima di circa 30mbps in download. Poter utilizzare questa rete gratuita, sarà necessario scaricare l’app dedicata ed effettuare la registrazione di un proprio profilo utente.

Fino ad oggi in oltre 3085 i comuni è già stata realizzata la rete WiFi. La priorità sarà per i 138 comuni colpiti dal sisma del 2016 diffuso nelle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Successivamente, ai comuni con meno di 2000 abitanti, per estendersi infine a tutti gli altri. La somma allocata per la realizzazione è di 45 milioni di euro, finanziati direttamente dal Ministero, utilizzata per ampliare gli 8 milioni elargiti in un primo momento. Tutti i dettagli relativi al progetto Piazza Italia WiFi li potete trovare direttamente A questo link.