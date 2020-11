Trony prova in tutti i modi a rendere felici gli utenti, e lo fa lanciando l’amatissimo volantino intitolato Sconto IVA, rendendolo disponibile sull’intero territorio nazionale.

La soluzione corrente è quindi fruibile in ogni punto vendita sparso in Italia, senza però potervi accedere direttamente dal sito ufficiale dell’azienda stessa. Le scorte non rappresentano ovviamente un problema, ed è presente il Tasso Zero, richiedibile solo nel momento in cui si supera una determinata soglia di spesa.

Trony: lo Sconto IVA è davvero speciale

Il meccanismo che regola il cosiddetto Sconto IVA non rappresenta variazioni sostanziali rispetto a quanto visto in precedenza, per approfittarne l’utente deve recarsi in negozio e scegliere uno dei tanti prodotti disponibili nello stesso.

Nel momento in cui giungerà a tutti gli effetti in cassa, il suddetto potrà godere di uno sconto effettivo del 18,03%, rispetto al valore finale dello scontrino, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa.

La riduzione applicata non corrisponderà mai al 22% per un motivo molto più semplice del previsto, l’IVA non viene applicata direttamente sul valore finale che vediamo sul cartellino, ma sul prezzo di listino. In altre parole, la cifra complessiva è composta da listino + IVA (calcolata appunto sul listino); di conseguenza, nel momento in cui l’azienda andrà a scorporare l’imposta, chiaramente non rimuoverà il 22% del totale, ma il 22% del listino, corrispondente al 18,03% del complessivo.

Tante parole per descrivere un meccanismo molto più semplice del previsto, se volete approfondire la conoscenza del volantino Trony, aprite le pagine sottostanti.