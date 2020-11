Il momento tanto atteso delle elezioni presidenziali USA, è finalmente arrivato. Lo scontro tra l’attuale presidente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden per ottenere il nuovo mandato come presidente degli Stati Uniti, è iniziato ieri, 3 novembre 2020 alle ore 21:00 americane. I canali che vorremmo consigliarvi qualora desideraste seguire minuto per minuto i commenti, i dati e gli avvenimenti relativi alle presidenziali, sono elencati nell’articolo a seguire.

Presidenziali USA, ecco come seguire i risultati tra TV e canali online

Grazie alla collaborazione di Repubblica e La Stampa, Sky ha messo su una diretta a partire dalle 23:00 di ieri, 3 novembre. La diretta durerà fino alle 20:00 di questa sera e renderà il pubblico partecipe dei commenti di una serie di inviati, italiani, americani e asiatici, in relazione a tutta la durata delle elezioni. Per seguire le presidenziali, tutto quello che dovete fare è collegarvi sul canale 50 del digitale terrestre, anche sul satellite, sul canale ufficiale di Sky TG24, su app come Sky Go, Now TV e TIM Vision, oppure seguire direttamente lo streaming presente sui siti de La Stampa e di Repubblica. La scelta, in poche parole, non manca affatto.

In aggiunta, per coloro che lo desiderano, sarà possibile assistere ad alcuni approfondimenti. Tanto per cominciare, la #MaratonaMentana a partire dalle 24:00 di ieri. Enrico Mentana succederà Floris dopo la trasmissione “DiMartedì” e si protrarrà fino alle 9:40 di questa mattina. Inoltre, si uniranno alla diretta, RaiNews 24, RAI 1 con Porta a Porta e RAI 3 con Giovanna Botteri e Lucia Annunziata. Infine, anche RaiPlay rilascerà degli speciali appositi.