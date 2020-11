OPPO ha annunciato i Green Days, un’iniziativa che durerà per tutto il mese di novembre e che vedrà tante offerte speciali e nuove uscite. Giungeranno sul mercato italiano le nuove cuffie Enco X e le edizioni speciali di OPPO Find X2 Pro e OPPO Reno 4 nelle colorazioni Green.

OPPO Green Days, tante offerte e nuove uscite per gli amanti del verde

Frutto della collaborazione con Pantone, OPPO Reno 4 arriva nella nuova frizzante colorazione Green Glitter, una edizione sgargiante e che sicuramente non ti farà passare inosservato. Anche OPPO Find X2 Pro arriva nella nuova edizione Green Edition, una colorazione speciale che richiama i colori del marchio. Entrambe le nuove edizioni sono disponibili a partire da oggi su al prezzo di 1.199 euro per OPPO Find X2 Pro, e 849,99 euro per OPPO Reno 4. Gli smartphone potranno essere acquistati su Amazon.

Come abbiamo già anticipato, i Green Days di OPPO offrono anche la possibilità di acquistare uno smartphone OPPO ad un prezzo scontato. Gli sconti culmineranno in occasione del Black Friday e coinvolgeranno tutti i principali marchi di distribuzione dell’elettronica di consumo presenti sul territorio italiano. Per il mese di novembre, le offerte saranno applicate sugli smartphone OPPO della serie A, Find e Reno, coprendo modelli differenti e di ogni fascia di prezzo.

Nella seconda metà del mese avverrà il lancio delle nuove cuffie true wireless Enco X dotate di cancellazione del rumore attiva e in grado di riprodurre musica con la migliore qualità Hi-Fi, offrendo un suono equilibrato e naturale. Le Enco X saranno disponibili su Amazon al prezzo di 179 euro.