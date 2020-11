Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: dopo il lockdown ecco grandi novità

La famosissima piattaforma nata in California il 29 agosto 1997 dalle geniali menti di Reed Hastings e Marc Randolph non ha abbandonato i suoi utenti in una situazione tanto difficile dove la cosa migliore da fare è fuggire con la fantasia. È innegabile che anche questa abbia dovuto sopportare il colpo del Covid-19, il quale ha bloccato le riprese cinematografiche di ogni serie televisiva. Fortunatamente però, dopo tante peripezie è tornata a colpire grazie alle sue interessanti serie come Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things.

Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: sono arrivate le novità?

Iniziamo parlando di una delle opere più stravaganti e particolari in assoluto. Ci riferiamo a Stranger Things, una serie che, come dice il titolo “Cose Strane” ha poco a che fare con la normalità. Questa è ricca di effetti speciali, mostri, luoghi cupi e figure di fantasia a dir poco inquietanti. È ambientata negli anni ’80 e vede protagonisti un gruppo di bambini alle prese con il Sottosopra, un misterioso mondo parallelo. Il capolavoro firmato Netflix è stato costretto a fermarmi per via del Covid-19. Quando arriveranno i nuovi episodi? Al momento non si hanno info concrete. Ad ogni modo la troupe è ripartita con le riprese.

Lucifer ha dapprima fatto la sua ennesima entrata trionfale con 8 episodi della quinta stagione. Per la seconda parte non manca molto in quanto, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare molto presto.

Concludiamo con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto con lo speciale spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, i fan hanno richiesto un sequel. Sfortunatamente, però, le speranze sono state distrutte dall’ideatore Ivan Escobar che ha dichiarato: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”.