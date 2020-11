Il Black Friday di Euronics è sempre più vicino, l’azienda decide di avvicinarsi lanciando una campagna promozionale assurda, ricca di sconti e di prezzi veramente molto più bassi del listino originariro.

La campagna promozionale, a differenza di quanto visto e discusso in passato, è disponibile in ogni negozio sparso sul territorio nazionale. Alla base della suddetta troviamo il più classico Tasso Zero, ovvero la possibilità di fruire della rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico diretto dal conto corrente bancario. La richiesta dovrà essere presentata al superamento di una determinata soglia di spesa, e previa approvazione della finanziaria.

Euronics: tutte le offerte dai prezzi bassissimi

Con Euronics il risparmio è sempre dietro l’angolo, sopratutto per gli utenti che vogliono acquistare il nuovo Samsung Galaxy S20 FE. Questi, se non ne avete mai sentito parlare, è il classico Samsung Galaxy S20, in commercio ormai dalla primavera 2020, ma con un processore rinnovato, il Qualcomm Snapdragon 865. E’ stato definito Fan Edition, proprio perché sono stati gli utenti a richiederlo a gran voce, data la presenza sul mercato europeo della sola versione con processore Exynos. Il suo prezzo finale di vendita non è particolarmente alto, ad oggi si spenderanno solamente 599 euro per l’acquisto.

Volendo puntare l’asticella leggermente più in alto, non dimenticatevi nemmeno del Samsung Galaxy S20+, top di gamma assoluto, acquistabile a 799 euro.

Questi sono solamente un paio di esempi delle offerte del volantino Euronics, per conoscerlo da vicino non dovete fare altro che aprire le pagine elencate nell’articolo.