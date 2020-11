Coop e Ipercoop fanno assolutamente faville, in questi giorni l’azienda ha lanciato una campagna promozionale decisamente interessante, atta proprio a rendere la vita molto più semplice a tutti i consumatori pronti al risparmio.

Il volantino risulta essere disponibile in ogni punto vendita in Italia, con l’impossibilità di approfittarne direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vorranno acquistare i prodotti dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, in parallelo le scorte non dovrebbero rappresentare un problema.

Coop e Ipercoop: il volantino è assolutamente incredibile

Il volantino Coop e Ipercoop ha puntato gli occhi direttamente su un singolo prodotto, uno smartphone prodotto da Samsung, ed appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, il Galaxy A40.

Il suo prezzo finale è sicuramente alla portata della maggior parte di noi, parliamo di soli 179 euro per l’acquisto di un modello che punta tutto su un display di altissima qualità. Nello specifico parliamo di un componente da 5,9 pollici, risoluzione superAMOLED con colori assolutamente dettagliati, neri precisi e tutte le tonalità rispettate alla perfezione.

Per il resto la scheda tecnica parla di un terminale in linea con la fascia di prezzo, quindi processore octa-core, 2 fotocamere posteriori da 16 megapixel, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite l’inserimento di una microSD.

Il volantino lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza dimenticare però che gli acquisti saranno effettuabili esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.