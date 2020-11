Comet non ha assolutamente paura di Unieuro, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, il giusto concentrato di ottime offerte e di prezzi veramente bassi alla portata di ognuno di noi.

Risparmiare è sempre più facile grazie alle aziende di rivendita di elettronica, fino all’11 novembre in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale sarà possibile approfittare di sconti speciali e di prezzi veramente molto bassi. Coloro che invece non vorranno spostarsi da casa, potranno ugualmente risparmiare grazie alla presenza delle stesse identiche offerte sul sito ufficiale, con spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

I codici sconto Amazon sono distribuiti gratis su questo canale Telegram, correte ad iscrivervi subito.

Comet: tutte le offerte che vi aiutano a risparmiare

Il volantino Comet è sicuramente uno dei migliori in circolazione, grazie anche alla presenza di alcuni top di gamma in vendita a prezzi molto abbordabili. Il migliore in assoluto resta sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un terminale disponibile a 849 euro, ed assolutamente in grado di sorprendere per la qualità generale, anche da un punto di vista prettamente fotografico.

L’alternativa leggermente più economica è rappresentata dal Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto da 599 euro, da acquistare se amanti della serie Galaxy, e sopratutto se desiderosi di testare il modello con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Le offerte del volantino Comet ovviamente non si fermano qui, è possibile scovare anche un altro elevatissimo quantitativo di sconti e di prezzi alla portata di tutti, aprendo il prima possibile le pagine sul sito.