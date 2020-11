WindTre ancora una volta è al centro del mercato telefonico in Italia. L’operatore anche in questa stagione autunnale vuole sorprendere il pubblico, con iniziative low cost che al tempo stesso contemplano soglie di consumo molto elevate per telefonate ed internet.

Il gruppo commerciale di WindTre, nella totalità della platea, guarda con estremo interesse ad una fascia di pubblico a dir poco strategia: quella dei giovani. In questo campo ristretto, la rivalità del gestore è tutta con TIM che ha da poco lanciato la rinnovata iniziativa Young Student Edition.

WindTre risponde a TIM con le due migliori tariffe per i giovani

Per rispondere alla proposta di TIM, il gruppo commerciale di WindTre ha pensato non ad una, ma bensì a due iniziative: la WindTre Young e Student. Queste promozioni possono essere attivate sia online sia in uno degli store del gruppo sul territorio.

Per quanto concerne la WindTre Young, i clienti avranno a disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti cui si aggiungono 40 Giga per la connessione internet 4G. La tariffa può essere attivata da tutti gli abbonati con età uguale o inferiore a 30 anni ed ha un prezzo di 11,99 euro.

La seconda proposta del gestore è invece WindTre Student. In questo caso, la promozione si rivolge al pubblico con età uguale o inferiore a 20 anni. I clienti avranno una dote di chiamate senza limiti più 80 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo mensile della proposta è fissato a 9,99 euro. Il costo è però vincolato alla formula di pagamento Easy Pay con fatturazione automatica via carta di credito o conto corrente.