Arrivano importanti novità per il futuro a breve e medio termine di Vodafone. La compagnia inglese dimostra di essere sempre all’avanguardia nel campo dei servizi aggiuntivi in associazione alle ricaricabile e di voler offrire sempre le migliori soluzioni al suo ricco bacino di pubblico. Per le prossime settimane, gli abbonati di Vodafone potranno contare su un servizio extra in più.

Vodafone, arrivano le schede virtuali: le eSIM disponibili in autunno

Dopo i passi in avanti fatti da TIM prima e da WindTre poi, anche Vodafone porta negli store i suoi primi modelli di eSIM. Agli utenti che attiveranno un nuovo piano di abbonamento, a breve sarà concesso di utilizzare anche questa nuova rivoluzionaria tecnologia.

In linea con quanto previsto anche dagli altri operatori, allo stato attuale le SIM virtuali previste da Vodafone saranno disponibili solo per i clienti possessori di iPhone di ultima generazione e di modelli Android top di gamma recenti.

Per quanto concerne le condizioni commerciali, Vodafone prevede un costo per le eSIM pari a 10 euro: il prezzo è quindi speculare a quello delle tradizionali SIM. Con le eSIM inoltre sarà possibile associare ricaricabili o piani in abbonamento mensili. La presenza delle eSIM in casa Vodafone va a sostituire un altro servizio del gestore inglese: le SIM Bis.

SIM Bis era una funzione che garantiva al pubblico la possibilità di attivare una seconda SIM con un numero di telefono speculare a quello principale. Al costo di 2 euro al mese, gli utenti potevano quindi sfruttare una stessa linea su due dispositivi differenti.