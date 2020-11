Vodafone non presenta assolutamente confini, in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare una campagna promozionale che promette all’utente la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, spendendo complessivamente non più di 9,99 euro al mese.

Il nome della promozione è Special Unlimited, nata per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, è un’offerta assolutamente interessante, anche se purtroppo raggiungibile solamente dai clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da TIM e due operatori virtuali, quali sono CoopVoce e Tiscali. La portabilità, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è da ritenersi obbligatoria, come anche l’acquisto della nuova SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro. L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, al momento in cui vi scriviamo non risulta essere possibile sul sito ufficiale.

Vodafone: l’offerta è una delle migliori in assoluto

L’offerta di Vodafone viene oggettivamente ritenuta una delle migliori, poiché si presenta in grado di proporre al pubblico un ottimo rapporto qualità/prezzo. In particolare il cliente avrà la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, corrispondente per l’esattezza a 600Mbps in download, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il canone fisso, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, è di 9,99 euro al mese. Non presenta vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in ogni momento l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone senza pagare alcun tipo di penali.