Trony non finisce davvero mai di stupire, in questi giorni di inizio novembre ha infatti deciso di lanciare una delle campagne promozionali più apprezzate e desiderate dai consumatori italiani, il cosiddetto Sconto IVA.

L’accesso, come era lecito immaginarsi, risulta essere possibile in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Per completare l’acquisto il cliente dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio, avendo inoltre la possibilità di sfruttare il cosiddetto Tasso Zero, raggiungibile al superamento di una determinata soglia di spesa (è necessaria ugualmente la pre-approvazione).

Trony: come funziona lo Sconto IVA

Lo sconto IVA di Trony non differisce da quanto visto in passato, esattamente presso la stessa azienda, l’utente che acquisterà in negozio potrà infatti godere di una riduzione del 18,03% sul valore finale dello scontrino, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla tipologia del prodotto scelto.

Se vi state domandando per quale motivo lo sconto non corrisponde al valore dell’IVA, quindi il classico 22%, proviamo a spiegarvelo subito. Il prezzo che noi vediamo sul cartellino è composto da listino + IVA calcolata sul listino stesso, in questo modo l’IVA sul finale non inciderà del 22%, bensì di una percentuale più ridotta, corrispondente appunto al 18,03%.

Lo scorporo dell’imposta comporta quindi una riduzione effettiva di tali punti percentuali; ci teniamo a precisare che è una prassi comune e già vista in passato, nulla di nuovo o di particolarmente complicato.

