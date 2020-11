Molti forse non lo sanno, ma Netflix è la piattaforma di streaming video più utilizzata e ambita di tutto il pianeta e la sua espansione non vuole di certo fermarsi ora. Tutti i traguardi che ha raggiunto sono davvero incredibili, oltretutto, con la passata fase di lockdown, ne ha raggiunti diversi. Stiamo parlando di varie serie TV che hanno raggiunto record di ascolti mai registrati prima di quel momento. Ma non troviamo solo serie TV sulla piattaforma, possiamo anche visionare film e documentari, e per i più piccoli i cartoni animati. Sicuramente però, ciò che va per la maggiore sono senza ombra di dubbio le fiction, e tra le più viste in assoluto abbiamo The Order, Dark e Stranger Things. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime novità a riguardo.

The Order, Dark e Stranger Things: le news dalle serie TV del momento

Iniziamo la carrellata di novità parlando di The Order. La serie ha raggiunto un successo notevole con le prime due stagioni, ora sono tutti in attesa della terza.

Continuiamo parlando di Dark. La serie TV, in questo caso tedesca, ha raggiunto un successo incredibile che forse non tutti si aspettavano. Dopo le prime due stagioni davvero avvincenti, nel 2020 è uscita la terza stagione, la quale ha chiuso definitivamente il ciclo narrativo della serie.

Infine, concludiamo con Stranger Things. La serie americana ambientata negli anni ottanta e ha riscosso un successo planetario con le sue prime tre stagioni, configurandosi tra le serie TV più viste di quest’epoca. Non verrà a mancare la quarta stagione della fiction, tuttavia le riprese sono state interrotte a causa del Covid-19.