Ancora grandi appuntamenti per i palinsesti di Sky. Tra oggi e giovedì, infatti, sulla piattaforma satellitare andranno in onda le partite di Champions League ed Europa League con match che diventano man mano sempre più decisivi. Si conferma quindi un autunno ricco di grandi appuntamenti per la pay tv che, oltre al calcio, offre al pubblico anche altri sport come Formula 1, motomondiale, tennis.

La principale offerte di Sky è ovviamente quella riservata ai contenuti del satellitare. Tuttavia, gli interessati possono anche beneficiare di una promozione legata al digitale terrestre.

Sky e l’offerta per il DTT: costi da ribasso e servizi garantiti

Tra le proposte pensate da Sky per il digitale terrestre, vi è la promozione per Sport e Calcio. Tutte le esclusive della pay tv (tra cui anche quelle citate in precedenza) saranno disponibili per il pubblico al semplice costo di 34,90 euro ogni trenta giorni. L’offerta è riservata sia a nuovi abbonati sia a tutti i clienti storici con piano satellitare.

La convenienza di Sky via digitale terrestre è garantita da alcune piccole caratteristiche. Oltre al risparmio mensile, gli utenti per la visione degli eventi non dovranno dotarsi di parabola né di decoder satellitare. Tutto avviene attraverso la propria tv.

A questa offerta si uniscono altri servizi extra. In primis, gli abbonati avranno incluso nel prezzo il determinate Sky Go, l’app che consente la visione in streaming dei canali su smartphone e tablet. Un extra vi è anche per i canali Cinema. Con l’offerta di sport e calcio di Sky su digitale terrestre, i canali cinema di Mediaset Premium sono inclusi in maniera gratuita.