MediaWorld attiva una campagna promozionale davvero da pazzi nel nuovo volantino lanciato nel periodo corrente, gli utenti riescono ad accedere a tantissimi sconti incredibili, grazie soprattutto ai cosiddetti XDays.

Gli acquisti, in particolare, potranno essere completati in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda fino all’8 novembre 2020, per ogni prodotto scelto sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta.

MediaWorld: le offerte non finiscono mai di stupire

Tanti sconti interessanti sono stati applicati direttamente sui notebook, notiamo infatti la presenza di un buon numero di modelli, sopratutto da gaming, in forte promozione. Il nostro focus, tuttavia, si concentra come al solito sul settore degli smartphone, notando come MediaWorld abbia deciso di volgere la propria attenzione quasi esclusivamente verso la fascia media del mercato in oggetto.

In particolare i modelli acquistabili sono Samsung Galaxy A51s a 159 euro, Apple iPhone SE 2020 a 469 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 179 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Oppo A53s a 175 euro, LG K52 a 199 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro per finire poi con l’ottimo Samsung Galaxy Note 20 in promozione alla modica cifra di 1149 euro.

Questi, come specificato in precedenza, sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta sul sito ufficiale di MediaWorld, se volete conoscere la campagna promozionale da vicino non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale, in questo modo avrete la possibilità di scoprire da vicino tutti gli sconti pensati ed attivati solamente online fino all’8 novembre 2020.