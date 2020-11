Elite, Suburra, Peaky Blinders: a spasso tra nuovi cast e trame su Netflix

Netflix, la piattaforma streaming più amata negli ultimi anni, non si è di certo fermata. Questa infatti, nonostante la diffusione del Coronavirus che ha congelato qualunque opera cinematografica, ha avuto la forza di ricominciare tornando più carica di prima in termine di contenuti. Tra i titoli più interessanti troviamo:

2 novembre : Mi senti? (stagione 2)

: Mi senti? (stagione 2) 3 novembre : Love & Anarchy (stagione 1)

: Love & Anarchy (stagione 1) 3 novembre : Record of Youth (Stagione 1)

: Record of Youth (Stagione 1) 5 novembre : Paranormal (stagione 1)

: Paranormal (stagione 1) 8 novembre : Undercover (stagione 2)

: Undercover (stagione 2) 10 novembre : Dash & Lily (stagione 1)

: Dash & Lily (stagione 1) 11 novembre : Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (stagione 1)

: Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (stagione 1) 11 novembre : The Liberator (stagione 1)

: The Liberator (stagione 1) 13 novembre : I favoriti di Mida (stagione 1)

: I favoriti di Mida (stagione 1) 15 novembre : The Crown (stagione 4)

: The Crown (stagione 4) 27 novembre: Virgin river (stagione 2)

E non possono mancare serie televisive come Elite, Suburra, Peaky Blinders. Scopriamo insieme cosa accadrà a queste e quando torneranno ad intrattenere i fan.

Elite, Suburra, Peaky Blinders: l’arrivo dei titoli più amati fanno breccia nei nostri cuori

La serie crime italiana del momento è senza dubbio Suburra. Questa ha fatto il glorioso ritorno sulla piattaforma americana Netflix nella giornata del 30 ottobre. Nel suo terzo e ultimo capitolo si deciderà chi sarà il vero re della malavita nella Capitale. La serie ha deliziato i suoi fan fin dal 2017 ed ora, nel 2020,questa verrà trasmessa in Italia e in altri 190 Paesi del mondo.

A cavallo tra settembre e ottobre 2019 invece si sono concluse le riprese della terza stagione del teen drama spagnolo Elite. Durante queste, iniziate a fine agosto, un componente del cast e crew è risultato positivo al Coronavirus. Pertanto le riprese saranno visibili nel corso del 2021.

Peaky Blinders ha confermato il suo arrivo, ancora indefinito per via del virus, e non sarà l’ultimo perché si potrà vedere anche una settima stagione. Tornate a trovarci per ulteriori aggiornamenti.