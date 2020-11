L’operatore virtuale CoopVoce ha rilasciato nei giorni scorsi un nuovo aggiornamento della sua applicazione per dispositivi mobili, introducendo in particolare la nuova funzionalità per la richiesta delle SIM Evolution tramite posta, e inoltre vengono ricordate anche le funzionalità di ricarica automatica.

L’applicazione è stata dunque aggiornata alla versione 2.23 sia per i dispositivi Android, in questo caso disponibile sia sul Google Play Store, che su Huawei AppGallery, che per i dispositivi Apple iOS sull’App Store. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce ha appena aggiornato la propria applicazione

L’aggiornamento risulta essere stato rilasciato già a partire dal 9 Ottobre 2020 sul Play Store, dal 22 Ottobre 2020 su iOS, e infine dal 27 Ottobre 2020 su AppGallery. L’operatore ha anche pubblicato una nota sui vari store per far conoscere agli utenti le novità introdotte con la nuova versione.

Ecco la nota: “Scarica la nuova versione della APP CoopVoce e scopri nuove funzionalità: Puoi ricaricare in modo semplice e sicuro e memorizzare i dati della tua Carta per farlo più velocemente le volte successive; Puoi ricaricare in automatico il tuo numero CoopVoce ogni volta che il tuo credito scende sotto la soglia da te scelta; Puoi richiedere anche da APP la nuova SIM Evolution e fartela consegnare a casa tramite il servizio Postale con Raccomandata; Bug Fix“.

Nel corso dei mesi scorsi l’applicazione di CoopVoce aveva già ricevuto un rinnovamento, con una nuova veste grafica e alcune nuove funzionalità come la nuova sezione notifiche e la sezione dedicata alla sostituzione delle proprie SIM con le nuove Evolution. Per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.