Il nuovo SottoCosto proposto direttamente da Carrefour non sembra nascondere rivali sul territorio italiano, le offerte lanciate dall’azienda in ogni singolo punto vendita, raccolgono prezzi bassi su prodotti di alta qualità.

La prima cosa da sapere nel momento in cui vi avvicinerete al volantino Carrefour, riguarda sicuramente la disponibilità in negozio; essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, il numero di scorte distribuite è relativamente ridotto, per questo motivo raccomandiamo caldamente di prendere il più rapidamente possibile la decisione, dato che le unità sono limitate.

Carrefour: grandissime offerte per tutti gli utenti

I terminali su cui Carrefour ha voluto principalmente focalizzare la propria attenzione appartengono più che altro alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, l’unico che presenta un prezzo leggermente più elevato è l’Apple iPhone SE 2020, ufficialmente in vendita a 429 euro in versione sbrandizzata.

In alternativa è possibile puntare su soluzioni più economiche, con sistema operativo Android, del calibro di Xiaomi Redmi Note 8T, proposto a 139 euro, o addirittura Xiaomi Redmi 8A, acquistabile a soli 99 euro.

Il volantino Carrefour riesce comunque a districarsi anche in sconti più o meno interessanti su televisori o notebook, in quest’ultimo caso si potrà acquistare l’HP 255 G7 da 15 pollici, con CPU AMD A4, a soli 359 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Carrefour, e per non perdere nemmeno uno sconto dell’intera campagna promozionale, approfittate subito delle offerte applicate nelle pagine inserite qui sotto.