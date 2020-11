Call of Duty: Modern Warfare continua a battere i record di vendita. Activision Blizzard ha annunciato che le vendite del primo anno del gioco sono le più alte nella storia di Call of Duty. Tuttavia, la società non ha fornito un numero esatto di vendite.

Questo è un risultato notevole dato che la cifra copre solo fino al 30 settembre, quindi il gioco – uscito nell’ottobre 2019 – non ha nemmeno bisogno di un anno intero per battere il record di vendite di un solo anno per il franchise. Non è immediatamente chiaro quale titolo sia stato in precedenza il record per le vendite del primo anno.

Activision ha anche annunciato che i due terzi delle vendite di Modern Warfare erano digitali. Questo è positivo per Activision, poiché la società guadagna più soldi dalle vendite di giochi digitali rispetto alle copie in scatola.

Il gioco battle royale Warzone ha contribuito a migliorare le vendite di Modern Warfare

La società ha affermato di aver visto una “crescita sostanziale” nelle vendite del gioco per Modern Warfare, grazie a persone che sono passate da Warzone, che è gratuito, al gioco a pagamento Modern Warfare.

Inoltre, Activision ha affermato che le ore totali giocate nell’universo Modern Warfare, sono state circa sette volte superiori rispetto a Black Ops 4.

In totale, Modern Warfare e Warzone hanno registrato un numero di utenti attivi mensili più del triplo rispetto a Black Ops 4 nello stesso periodo dell’anno scorso. Gli utenti mensili attivi su console “sono cresciuti notevolmente”, ha affermato Activision, mentre gli utenti mensili attivi su PC sono cresciuti “di oltre dieci volte” rispetto allo scorso anno.

Non solo le persone giocano di più a Call of Duty, ma stanno anche spendendo di più. Activision ha affermato che le vendite di microtransazioni per Modern Warfare e Warzone sono aumentate di quattro volte rispetto all’anno precedente.

Il prossimo gioco di Call of Duty è Black Ops Cold War, che verrà lanciato alla fine del mese per PS4, Xbox One e PC, così come per PS5 e Xbox Series X. Il gioco sarà incorporato in Warzone, ma non prima di dicembre.