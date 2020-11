Bennet abbraccia la campagna promozionale SottoCosto, riuscendo a convincere gli utenti di essere assolutamente un porto sicuro a cui affidarsi per cercare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino corrente è, come al solito, attivo solamente nei punti vendita dislocati sul territorio italiano; coloro che vorranno completare gli acquisti dovranno recarsi personalmente in loco, non potendo godere degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale o altrove. Il Tasso Zero è presente, è a disposizione di ogni singolo consumatore che supererà una determinata soglia di spesa.

Bennet: le offerte del volantino sono davvero ottime

Lo smartphone di fascia alta su cui Bennet ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’Apple iPhone 11, un modello veramente molto performante, ed assolutamente in grado di convincere anche gli utenti pronti a spendere cifre folli per l’acquisto di un nuovo dispositivo mobile. Il suo prezzo finale di vendita è di 649 euro, naturalmente in versione no brand e con garanzia di 24 mesi.

Volendo invece scendere verso la fascia media del mercato della telefonia, ecco spuntare un ottimo Samsung Galaxy S10 Lite, un modello economico, ma comunque in grado di soddisfare con prestazioni più che ottime. Il suo prezzo attuale corrisponde a circa 399 euro.

Naturalmente, osservando da vicino il volantino Bennet, si possono scovare anche altre occasioni interessanti. Per i dettagli della campagna, ecco qui le pagine attive nel periodo corrente in tutta Italia.