Lo scorso quindici settembre, Apple ha presentato il suo nuovo abbonamento unico. Parliamo di Apple One, una soluzione molto vantaggiosa per i possessori di un dispositivo di casa Cupertino e che offre loro l’accesso ai principali servizi Apple ad un prezzo davvero conveniente.

Apple One: attivarlo conviene, ecco perché

A partire da qualche ora, Apple One è disponibile anche in Italia in due formule diverse, con un mese di prova gratuita al termine del quale l’utente può stabilire se rinnovare l’abbonamento o meno. I piani disponibili sono i seguenti:

Individuale : con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud da 50GB a €14,95 al mese .

: con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud da 50GB a . Famiglia: con Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud da 200GB e condivisione fino a 5 account a €19,95 al mese.

In altri mercati, Apple One include anche l’accesso ad Apple News+ e Fitness+, il nuovo programma per lo sport pensato per ottimizzare l’esperienza Apple Watch. Entrambi i servizi, purtroppo, non sono ancora disponibili in Italia.

Nonostante ciò, Apple One offre comunque una buona opportunità di risparmio. Se si attivassero questi servizi separatamente, infatti, si pagherebbe molto di più: con il piano Individuale si risparmierebbero 6 euro, mentre con quello Famiglia se ne risparmierebbero 8. Con un solo abbonamento, dunque, si ha accesso a tutta la musica di Apple Music, centinaia di giochi esclusivi realizzati in collaborazione con grandi case di sviluppo, film e serie TV originali Apple e uno spazio immenso di archiviazione sul cloud ad un prezzo davvero molto competitivo.

Attivare Apple One è davvero molto semplice. Basta cliccare su Impostazioni e poi sull’icona del proprio profilo in alto a destra. A questo punto, un clic sulla voce Abbonamenti e infine su Apple One.