Android Auto è da sempre il braccio destro di milioni di automobilisti in tutto il mondo. Ad oggi, di fatto, il servizio offerto da Google permette di svolgere molteplici funzionalità mentre si è al volante, evitando tutte le distrazioni pericolose che derivano dall’utilizzo dello Smartphone mentre si guida.

Nonostante il colosso della Mountain View abbia migliorato sensibilmente il servizio negli ultimi due anni, quest’ultimo continua a rilasciare aggiornamenti che incrementano la stabilità e la sicurezza degli automobilisti. A tal proposito, dunque, alcuni giorni fa Google ha annunciato l’arrivo di un nuovo update che introduce molteplici novità interessanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android Auto: ulteriori novità in arrivo per il servizio targato Google

Stando a quanto emerso online nelle ultime ore, il prossimo aggiornamento di Android Auto introdurrà alcune novità molto importanti. Nello specifico pare che Google abbia completamente stravolto l’interfaccia di YouTube Music, al fine di rendere il servizio ancor più immediato e facile da utilizzare.

Ulteriori novità in arrivo sembrerebbero essere legate alla lettura dei parametri. A quanto pare, di fatto, ben presto Android Auto sarà capace di controllare e gestire alcuni parametri fondamentali del veicolo, come ad esempio il freno a mano, lo stato della marcia, l’accensione e lo spegnimento dei fari e l’accensione e lo spegnimento delle luci interne.

Ricordiamo infine a tutti i lettore che, attualmente, si parla di indiscrezioni fortemente accreditate, ma non ancora confermate da Google. Secondo alcuni insider, l’aggiornamento di Auto è ancora in fase di lavorazione e, proprio per questo motivo, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo.