Gli utenti di WindTre esultano per la possibilità di richiedere una promozione decisamente speciale, nonché unica nel suo genere; la Go 70 Fire+ fa faville, in quanto permette di accedere a 70 giga di internet in 4.5G, spendendo solamente 6,99 euro al mese per sempre.

Osservando da vicino la promozione, notiamo prima di tutto essere disponibile in via esclusiva per gli uscenti da determinati operatori telefonici, quali sono i cosiddetti MVNO. Questi sono gli operatori virtuali, ovvero tutte le aziende che non dispongono di una rete proprietaria, ma sfruttano le classiche e conosciute da tutti (TIM, WindTre, Vodafone o Iliad). Se possedete una SIM dei suddetti, allora potrete richiedere la Go 70 Fire+, ricordando però che sono esclusi i semivirtuali, quali sono ho.Mobile, Very Mobile, LycaMobile o Kena Mobile.

WindTre: i dettagli della nuova offerta

La nuova offerta viene ritenuta molto interessante per due motivi in particolare, il bundle incluso al suo interno, ed il prezzo finale di vendita. I contenuti sono composti precisamente da 70 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, corrispondente per l’esattezza a 600Mbps in download, passando anche per illimitati minuti da utilizzare verso tutti, per finire poi con i soliti 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio italiano.

Il prezzo fisso, invece, corrisponde a 6,99 euro al mese; la richiesta dell’azienda non è particolarmente elevata, il canone sarà da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza essere minimamente costretti a pagare con conto corrente bancario o carta di credito. Sono, infine, assenti i vincoli contrattuali di durata.