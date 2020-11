Microsoft ha svelato nuove modifiche alla sua piattaforma antivirus su Windows 10 progettata per fornire agli amministratori una visione più approfondita del livello di vulnerabilità presente nei dispositivi.

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP), recentemente ribattezzato Microsoft Defender for Endpoint, offrirà ora un dashboard che suddivide le informazioni cruciali tra cui i livelli di gravità dei bug, la disponibilità degli exploit e l’età della vulnerabilità.

Windows 10, l’antivirus offrirà più protezione

Gli utenti possono personalizzare i propri rapporti utilizzando una selezione di filtri, a seconda del tipo di dati che intendono isolare e analizzare. I rapporti sono inoltre suddivisi in due colonne: Tendenze (nel tempo) e Oggi. La nuova funzionalità di reportistica è immediatamente disponibile in anteprima pubblica ed è possibile accedervi tramite Report> Dispositivi vulnerabili.

Grazie a queste informazioni, i team IT sono ora attrezzati al meglio per eliminare le inefficienze per quanto riguarda l’applicazione di patch e la manutenzione dei dispositivi. In alternativa, i dati potrebbero essere utilizzati per identificare vulnerabilità specifiche presenti su più macchine o sistemi operativi particolarmente ad alto rischio.

Secondo l’azienda, la mossa per consolidare le sue offerte di sicurezza è progettata per ridurre al minimo la complessità e gli eventuali problemi che potrebbero sorgere di conseguenza.

“I team di sicurezza hanno storicamente lottato per tenere il passo con le minacce attraverso soluzioni scarsamente integrate che non riescono a coprire l’ampiezza dei carichi di lavoro”, ha spiegato Vasu Jakkal, VP di Microsoft Security Compliance and Identity. Migliorando la visibilità dei dispositivi a rischio, Microsoft spera di semplificare il rilevamento, l’analisi e la risoluzione delle minacce.