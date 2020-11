L’aumento nell’utilizzo delle linee sta generando dei disservizi sempre più frequenti. L’esigenza di rimanere in contatto e affrontare mansioni lavorative sfruttando le connessioni di casa e, in alcune occasioni, quelle offerte dalle reti mobili è sempre più crescente, così come il tasso di utenti che per non uscire stanno occupando il loro tempo con lo streaming, gaming e così dicendo. Nonostante TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad cerchino di mettercela tutta per garantire il massimo del servizio, in alcuni casi qualcosa può andare storto e causare qualche problemino di piccola entità per minuti od ore.

Disservizi TIM, WindTre, Vodafone e Iliad: come sapere se si tratta di un problema generale

Quando la linea non funziona, capita spesso di domandarsi se questo sia un problema condiviso da più utenti o se, nel caso, possa riguardare solo il proprio caso personale. Grazie al sito downdetector.it oggi è possibile rispondere a tale dubbio nei migliori dei modi.

Offerente una prospettiva sul funzionamento di tutti i servizi in rete e no, questo tool consente non solo di rimanere aggiornati ma bensì di partecipare anche attivamente alle segnalazioni. Home banking, gestori mobili, servizi streaming, servizi di gaming e tante altre sono le voci che figurano, ma oggi concentriamoci sugli operatori nazionali.

TIM, WindTre, Vodafone e Iliad godono di pagine personalizzate. Cliccando sulla loro icona sarà possibile visualizzare una scheda dettagliata dei disservizi più recenti; una mappa, inoltre, illustrerà le zone più colpite e una sezione commenti, infine, consentirà a chiunque di esprimere i propri dubbi o le proprie lamentele.

Concludiamo, infine, ricordando ai nostri lettori che downdetector è totalmente gratuito.